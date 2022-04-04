Пентагон: две трети войск РФ вокруг Киева покинули район

Около двух третей российских войск, сосредоточенных вокруг Киева, покинули этот район. Об этом заявил журналистам в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Укринформ.

По его словам, войска, покинувшие район вокруг Киева, «направляются на север» и «концентрируются в Беларуси».

«Мы по-прежнему считаем, что они будут переформированы, обеспечены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину, чтобы продолжить боевые действия в другом месте» , — цитирует CNN слова чиновника.

По оценкам США, эти войска будут "применяться в восточной части страны, в районе Донбасса".

«Наша лучшая оценка, и это только оценка – это то, что они будут применяться в восточной части страны в районе Донбасса, но это только оценка» , – сказал чиновник.

По Мариуполю он отметил, что ожесточенные бои там продолжаются и «нет никаких признаков того, что россияне добились каких-либо успехов» во взятии города.

Представитель Пентагона также дал оценку ситуации вокруг Херсона.

«Мы оцениваем, что в районе Херсона, о чем мы говорили последние несколько дней, россияне как бы зажаты между Херсоном и Николаевом. Пока мы оцениваем, что они гораздо больше перешли к обороне вокруг Херсона» , — сказал он.

Чиновник добавил, что российские военные по-прежнему совершают более 200 самолето-вылетов в день, большинство их авиаударов сосредоточены в районе Изюма.