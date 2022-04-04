Франция высылает около 30 российских дипломатов

Франция выдворяет ряд российских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.﻿ Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции, сообщает Укринформ.

"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Нашей главной ответственностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев" , - говорится в заявлении.

По информации телеканала BFMTV, речь идет о высылке около 30 российских дипломатов.

Федеральное правительство Германии 4 апреля признало 40 российских дипломатов «нежелательными лицами». Территорию ФРГ дипломаты должны покинуть в течение пяти дней.

Ранее Литва в ответ на преступления россии в Украине объявила решение выслать российского посла. Также правительство Литвы закрывает представительство россии в Клайпеде.

Правительство Бельгии 29 марта решило выслать 21 российского дипломата за шпионаж и деятельность, которая угрожает безопасности страны. К аналогичным мерам прибегли и другие страны.