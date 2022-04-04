Горсовет: оккупанты назначили "мэра" Мариуполя

В Мариуполе при поддержке оккупантов избрали "мэра" города. Им стал член пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко. Об этом информировал горсовет Мариуполя, сообщает Корреспондент.

"Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране. Это краткая биография самопровозглашенного при поддержке оккупантов "мэра" Мариуполя Константина Иващенко" , - говорится в заявлении﻿.