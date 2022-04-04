ФРГ выделит средства на расследование резни в Буче и оружие
Германия даст по 1 млн евро органам, расследующим преступления российской армии в Украине, а также усилит поставки оружия. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок на брифинге, сообщает Укринформ.
По словам Бербок, Международный уголовный суд уже расследует события в Буче, и сейчас нужно позаботиться о сохранении доказательств, сборе свидетельств, чтобы вся правда стала известна миру. Поэтому Германия выделяет Международному уголовному суду дополнительно 1 млн евро, а также предоставляет специалистов, подчеркнула политик.
"Эти военные преступления не могут остаться нерасследованными", - констатировала министр.
Она добавила, что такую же сумму, 1 млн. евро, ФРГ предоставляет независимой следственной комиссии Совета по правам человека ООН.
"Невозможно закрывать глава на то, что изнасилование снова является средством ведения войны", - сказала Бербок.
Кроме того, она анонсировала усиление дальнейшего усиления обороноспособности Украины, ведь «картины из Бучи и Мариуполя показывают, что речь идет о жизни и смерти миллионов людей в Украине». Глава МИД отметила, что будут изучены дальнейшие возможности по предоставлению систем и средств, ранее не поставлявшихся.
Третьим шагом она назвала существенное ужесточение санкций, в отношении которых Берлин предоставил в Брюсселе немало предложений.
Атака на Украину является не только атакой на Европу, но и на всю глобальную структуру безопасности, подчеркнула Бербок.