ФРГ выделит средства на расследование резни в Буче и оружие

Германия даст по 1 млн евро органам, расследующим преступления российской армии в Украине, а также усилит поставки оружия. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок на брифинге, сообщает Укринформ.

По словам Бербок, Международный уголовный суд уже расследует события в Буче, и сейчас нужно позаботиться о сохранении доказательств, сборе свидетельств, чтобы вся правда стала известна миру. Поэтому Германия выделяет Международному уголовному суду дополнительно 1 млн евро, а также предоставляет специалистов, подчеркнула политик.

"Эти военные преступления не могут остаться нерасследованными" , - констатировала министр.

Она добавила, что такую ​​же сумму, 1 млн. евро, ФРГ предоставляет независимой следственной комиссии Совета по правам человека ООН.

"Невозможно закрывать глава на то, что изнасилование снова является средством ведения войны" , - сказала Бербок.

Кроме того, она анонсировала усиление дальнейшего усиления обороноспособности Украины, ведь «картины из Бучи и Мариуполя показывают, что речь идет о жизни и смерти миллионов людей в Украине». Глава МИД отметила, что будут изучены дальнейшие возможности по предоставлению систем и средств, ранее не поставлявшихся.

Третьим шагом она назвала существенное ужесточение санкций, в отношении которых Берлин предоставил в Брюсселе немало предложений.

Атака на Украину является не только атакой на Европу, но и на всю глобальную структуру безопасности, подчеркнула Бербок.