Зеленский утвердил делегацию для переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с РФ о подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Об этом говорится в указе №211 от 4 апреля, сообщает Корреспондент.

Так, главой делегации назначен нардеп Давид Арахамия. В состав делегации также вошли министр юстиции Денис Малюська, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Кроме того, членами делегации назначены нардепы Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров.

Экспертами делегации будут юрист-международник Александр Малиновский и посол Украины Александр Чалый.

Отмечается, что главе делегации разрешается по согласованию с министром иностранных дел вносить изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.