В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины
Только за прошедшие выходные в Украину прибыло военной помощи США стоимостью $800 млн, сообщает Украинская правда.
Такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Украину "в течение следующих 24 часов".
"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.
Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.
Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов – ее придется покупать у подрядчиков.
"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.