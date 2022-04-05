ООС: Россия обстреляла химзавод в Донецкой области
Российские оккупанты обстреляли фенольный завод в Донецкой области. Об этом, со ссылкой на прресс-службу Операции объединенных сил, сообщает Новое время.
Отмечается, что зафиксировано семь попаданий в данное предприятие.
Из-за этого было повреждено: три ректификационные колонны, три сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.
"Опасности для окружающей среды нет", — отмечается в сообщении.
После обстрелов оккупантами было ликвидировано 11 пожаров в Покровске, Новогородивка, Константиновке, Славянске, Северодонецке.
Четверо гражданских получили ранения в результате ведения боевых действий в Новосилке и Георгиевке. В населенных пунктах Нью-Йорк и Торецк повреждено 5 жилых домов.