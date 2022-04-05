ООС: Россия обстреляла химзавод в Донецкой области

Российские оккупанты обстреляли фенольный завод в Донецкой области.﻿ Об этом, со ссылкой на прресс-службу Операции объединенных сил, сообщает Новое время.

Отмечается, что зафиксировано семь попаданий в данное предприятие.

Из-за этого было повреждено: три ректификационные колонны, три сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

"Опасности для окружающей среды нет" , — отмечается в сообщении.

После обстрелов оккупантами было ликвидировано 11 пожаров в Покровске, Новогородивка, Константиновке, Славянске, Северодонецке.

Четверо гражданских получили ранения в результате ведения боевых действий в Новосилке и Георгиевке. В населенных пунктах Нью-Йорк и Торецк повреждено 5 жилых домов.