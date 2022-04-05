Конгрессмены США призвали Байдена увеличить поставки оружия в Украину

Двухпартийная группа, состоящая из более чем 30 конгрессменов, подталкивает администрацию США Джо Байдена к увеличению количества оружия, поставляемого украинским военным, сообщает Новое время.

Как пишет CNN, представители Демократической партии Энди Ким и Джейсон Кроу и член Республиканской партии Питер Мейер стали главными подписантами письма в адрес американского лидера с призывом предоставить больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Законодатели говорят, что их запрос основан на списке пожеланий, предоставленном украинскими официальными лицами Конгрессу на прошлой неделе, где указаны 17 сфер, в которых Украина нуждается в дополнительной помощи.

Их запрос также включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, а также беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина могла "лучше разрушать российские линии снабжения и противостоять тактике осады РФ, особенно на востоке Украины".