Генштаб: противник усилил свои позиции в районе Харькова

Ближайшей целью российских войск остается захват Донецкой и Луганской областей, враг продвинулся в направлении Славянска, блокирует Харьков и восстанавливает мост в Изюме, стремится взять под контроль Александровку на Николаевщине, Мариуполь Донецкой области, Попасную и Рубежное в Луганской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 5 апреля.

"Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции на востоке нашего Государства. Цель - установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах.

Продолжается перемещение выведенных из Полесья и Северщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины. Определенные подразделения из состава вышеупомянутых, после завершения восстановления боеспособности, будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск" , – говорится в сообщении.

Отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории республики в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны. Значительная часть самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил РФ была перебазирована с аэродромов республики Беларусь на территорию России.

Силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, балтийского и северного флотов враг сосредоточил основные усилия на подготовке к возобновлению наступательных действий, а также попытке окружения группировки Объединенных сил. Противник осуществляет пополнение запасов продовольствия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Российские кафиры продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города.

В направлении Славянск (Донецкая область) враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении города Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль село Бражковка (Харьковская область). Также, силами в батальонную тактическую группу 1-го танкового полка наступал в направлении на село Сулиговка, успеха не имел.

Для улучшения движения войск на направлении и обеспечения переправы через реку Северский Донец проводит работы по восстановлению моста в Изюме.

На Донецком и Луганском направлениях определенным составом сил кафиры основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

В районах населенных пунктов Боровское, Новолуганское, Сладкое, Марьинка, Золотая Нива, враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры.

Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Нижнее, Попасное, Калиновое, Степное, Рубежное, Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка второй противник проводил штурмовые действия, успеха не имел.

Российские захватчики наносили массированные артиллерийские и авиационные удары по городу Мариуполю.

На Югобужском направлении оккупационные войска проводят штурмовые действия при поддержке артиллерии с целью взятия под контроль населенного пункта Александровка, имеют частичный успех. В районе населенных пунктов Любино, Мирное, Копани кафиры обстреливали из артиллерии позиции ВС Украины.

Российские войска совершили обстрелы Николаева запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Во вражеский огонь попали гражданские кварталы и медицинские учреждения, в том числе – детская больница. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

"Оккупационные войска продолжают нести потери. Имеют большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.