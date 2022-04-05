Белый дом: новая фаза войны в Украине может длиться несколько месяцев

Россия меняет планы по Украине и готовится к новой фазе войны. Она может длиться несколько месяцев и дольше. Об этом заявил советник американского президента Джейк Салливан на брифинге, сообщает УНИАН.

Салливан отметил, что сейчас Россия сосредотачивает силы для попыток атаковать украинские войска в Донецкой и Луганской областях. Вероятно, захватчики будут продолжать блокирование Николаева и наступление на Харьков.

По словам чиновника, войска РФ передислоцируются с севера Украины в Донбасс. Вероятно, оккупанты развернут там дополнительные батальонные тактические группы из десятков тысяч солдат.

В США прогнозируют, что Россия сосредоточится на попытках захватить более широкие границы Луганской и Донецкой областей, чтобы "замаскировать" предыдущие военные неудачи.