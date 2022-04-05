Премьер Словении: Боррель и фон дер Ляен посетят Киев

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что в Киев прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

Также он анонсировал возобновление работы нескольких дипломатических миссий в Киеве.

"К словенским дипломатам в Киеве присоединятся литовские. Также туда возвращается миссия ЕС. На этой неделе в Киев также отправятся президент Европейской комиссии и Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. На этот раз пример показала Словения", – написал Янша в Twitter.

Slovenskim diplomatom se bodo v Kijevu pridružili Litvanski. Tja se vrača tudi misija #EU. Že ta teden bosta v Kijev odpotovala tudi predsednica EK in visoki predstavnik #EU za zunanjo politiko. Slovenija je tokrat pokazala pot. ???????????????? — Janez Janša (@JJansaSDS) April 4, 2022

Следует отметить, что в графике президента Еврокомиссии визита в Киев нет. Свободна дата 8 апреля, а на следующий день, 9 апреля, она планирует принять участие в акции "Stand Up For Ukraine" в Варшаве вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.