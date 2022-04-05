Премьер Словении: Боррель и фон дер Ляен посетят Киев

Премьер Словении: Боррель и фон дер Ляен посетят Киев
Фото: flickr.com/European Parliament

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что в Киев прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

Также он анонсировал возобновление работы нескольких дипломатических миссий в Киеве.

"К словенским дипломатам в Киеве присоединятся литовские. Также туда возвращается миссия ЕС. На этой неделе в Киев также отправятся президент Европейской комиссии и Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. На этот раз пример показала Словения", – написал Янша в Twitter.

Следует отметить, что в графике президента Еврокомиссии визита в Киев нет. Свободна дата 8 апреля, а на следующий день, 9 апреля, она планирует принять участие в акции "Stand Up For Ukraine" в Варшаве вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.

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