Блинкен: эра потепления после холодной войны завершилась

Госсекретарь США Энтони Блинкен подвел черту под периодом потепления в международных отношениях, который наступил после падения Берлинской стены и развала Советского Союза, заявив, что эта эра "завершилась", сообщает Голос Америки.

"Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории" , - сказал Блинкен на торжественной церемонии установки в стенах Госдепартамента США бюста 61-го руководителя этого ведомства Джеймса Бейкера, который был шефом американской дипломатии в 1989-1992 г одах.

Бейкер, которые поддерживал тесные личные отношения с Эдуардом Шеварднадзе, министром иностранных дел СССР перестроечного периода, считается архитектором многих соглашений о контроле над вооружениями, которые были заключены в тот период.

Однако, как отметил Блинкен, эта эпоха сотрудничества теперь отошла в прошлое.

"Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась" , - утверждал Блинкен.

Блинкен воздержался от харакеристики нынешней эры, которая, как он считает, пришла на смену потеплению, которым характеризовался период после развала Советского Союза.

Однако он обратил внимение на события вокруг Украины.