Мэр: Мариуполь сегодня разделен на две части

В осажденном российскими войсками Мариуполе продолжаются уличные бои, и враг сейчас контролирует часть города, имея значительный численный перевес. Однако украинские защитники продолжают стойкую оборону. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью, сообщает РБК-Украина.

Городской глава отметил, что находится на постоянной связи с военными ВСУ, которые держат оборону Мариуполя.

"К сожалению, это очень сложно. Государство во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Владимиром Зеленским делает все возможное и невозможное, чтобы наши ребята держались. Есть такое устойчивое ощущение, что двое суток назад наши ребята получили дополнительные ресурсы, чтобы и дальше держать город" , - сказал он.

По оценкам городских властей, Мариуполь сегодня "разделен" надвое: 50% сегодня под контролем войск РФ и боевиков "ДНР", а 50% - держат украинские бойцы.

"Но нужно понимать, что военных, наступающих на наш город, очень много. Они количественно в разы превалируют тех ребят, которые сегодня защищают украинский Мариуполь. На одного нашего бойца приходится 10 или 15 военных агрессора" , - сказал Бойченко.

Мэр также указал на систематические обстрелы города российскими захватчиками.