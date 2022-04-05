Казначейство США запретило РФ выплачивать долги с заблокированных счетов

Казначейство США приостановило выплаты долларового долга со счетов российского правительства в американских банках, чтобы усилить давление на Москву с целью поиска альтернативных источников финансирования, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как отмечает агентство, этот шаг направлен на то, чтобы заставить Россию выбрать один из трех непривлекательных вариантов:

опустошение долларовых резервов, хранящихся в ее собственной стране;

расходование новых доходов;

объявление дефолта.

Нововведение произошло на фоне того, что в понедельник РФ должна была провести выплату по суверенному долгу. Эта мера призвана еще больше усилить давление на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения его вторжения в Украину.

По данным Bloomberg, эта мера приведет к усилению контроля над платежами, подлежащими выплате 27 мая, по процентам, причитающимся по суверенным долларовым и еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.

По прогнозу Bloomberg Economics, в этом году Россия заработает $321 млрд на экспорте энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году.