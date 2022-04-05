ВК "Запад": вражеские Су-35 нанесли удар по Украине из Беларуси

Ночью, 5 апреля, пара Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. Об этом сообщает Воздушное командование "Запад".

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель" , - говорится в сообщении.

Вероятно, что целями вражеских войск должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, которые уничтожили подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что над областью сбили одну вражескую ракету. В результате падения обломков негативных последствий не было.

Также, как сообщалось, две воздушные цели были уничтожены над Ровенскою областью.