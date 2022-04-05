Верещук: сегодня открыты 7 гуманитарных коридоров
На 5 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя и Бердянска на собственных авто и эвакуационных автобусах, а также из Токмака Запорожской области, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горного в Луганской области, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Несмотря на обещания своего руководства, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь. Оккупанты заблокировали представителей Международного Комитета Красного Креста в городе Мангуш. После переговоров ночью их освободили и отправили в сторону Запорожья", – заявила она.
На вторник 5 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров:
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте.
- Из города Токмак в Запорожье. Из города Запорожье до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.
- Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Из города Лисичанск в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
- Из поселка Горное в Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Также из города Мангуш в Бердянск направляется 7 автобусов в сопровождении Международного Комитета "Красного Креста", которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.
На блокпосту в Васильевке сейчас ждут проезда 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов планируется отправка дополнительных автобусов из Запорожья в Бердянск.