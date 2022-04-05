Зеленский: может случиться, что переговоров с Путиным не будет

Украина будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не будет отказываться от переговорного процесса с российской стороной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новое время.

Такую позицию Зеленский высказал в разговоре с украинскими журналистами — на первой пресс-конференции, которую он дал украинским СМИ с начала российского вторжения.

Журналист Кристина Бердинских спросила, будет ли он менять свою личную позицию относительно переговоров с Владимиром Путиным после тех преступлений России, свидетельства которых лишь начинают открываться в Буче и других украинских городах, где побывала армия РФ.

Зеленский в ответ отметил, что самой легкой позицией было бы сейчас "сказать, что давайте ни о чем не будем больше говорить — после того, что вы сделали" .

"Сложнее всего говорить о том, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины, все это признать. Мы считаем, что это геноцид, считаем, что они должны понести за это наказание. И при всей этой позиции — найти возможности для того, чтобы встречаться.

И при этой встрече найти выход из этой ситуации. И при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку по этим переговорам. А там будет как будет — может случиться, что и не будет встречи. Может так произойти" , — добавил президент.

Аргументируя свою позицию, Владимир Зеленский напомнил, что считает себя частью украинского общества, поэтому, как и большинство украинцев, на фоне российских военных преступлений воспринимает даже саму возможность переговоров (не говоря уже об их содержании) уже как внутренний вызов. Однако, Зеленский напомнил и о вызовах государственного уровня, на которые тоже необходимо отвечать.

"Нельзя говорить „каждая Буча“, но каждая такая трагедия будет бить тебе по рукам относительно тех или иных переговоров. И здесь нужно все равно находить возможности для таких шагов" , — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул важность ведения украинско-российских переговоров "с крепкой позиции" , необходимыми факторами которой президент считает единство и поддержку украинского народа, а также "мощное вооружение" Украины.

"Вы должны знать, что ВСУ сильны, но мы понимаем, что несгибаемость — это не значит, что нет усталости. Например, у людей, которые заблокированы в Мариуполе, [усталость] просто на физическом уровне — я точно знаю, что там происходит . И когда у вас будет эта кровавая мозаика или паззл такой, вы будете понимать: вот, пожалуйста, нужно выбирать. Выбирать шаги", – заявил Зеленский.

Он также призвал не трактовать его слова и позицию как отсутствие выхода.