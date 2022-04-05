Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских войск в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили около 18 500 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 500 человек,
- танков ‒ 676 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
- артиллерийских систем – 332 ед,
- РСЗО - 107 ед,
- средств ПВО – 55 ед,
- самолетов – 150 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники - 1322 ед,
- кораблей /катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.