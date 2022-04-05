Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских войск в Украине

Генштаб ВСУ рассказал о потерях российских войск в Украине
Фото: Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили около 18 500 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 500 человек,
  • танков ‒ 676 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
  • артиллерийских систем – 332 ед,
  • РСЗО - 107 ед,
  • средств ПВО – 55 ед,
  • самолетов – 150 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники - 1322 ед,
  • кораблей /катеров - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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