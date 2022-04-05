КГГА: В Киеве курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев

В Киеве начинает возобновляться полноценная работа наземного общественного транспорта. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, на сегодняшний день курсируют около 150 автобусов и более 30 трамваев.

"Общественный транспорт курсирует с 8:00 до 19:00. Интервал движения трамваев составляет 15-20 минут, автобусов – 30 минут" , – рассказал Поворозник.

На "Борщаговской линии" интервал движения скоростного трамвая №3, работу которого вчера возобновили, составляет 25 минут.

Актуальный перечень маршрутов наземного транспорта представлен на сайте КГГА.