Шевченко: с начала войны объем депозитов увеличился на 28 млрд грн

В период с 24 февраля по 31 марта в банковской системе зафиксирован приток на депозиты средств физических и юридических лиц (во всех валютах) в эквиваленте 28 млрд грн, сообщает Новое время.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко сказал в интервью международной организации Toronto Centre.

"Мы стараемся как можно лучше позаботиться о том, чтобы банковская система оставалась функциональной, независимо от местонахождения. В регионах Украины, где не ведутся боевые действия, открыты почти все отделения банков. Некоторые отделения обслуживают клиентов даже в зонах боевых действий. Безналичные расчеты осуществляются без ограничений.

Банки сохранили свою ликвидность, прибыльность и капитал. Они имеют достаточный запас активов для выполнения своих обязательств перед клиентами, в частности, по уровню коэффициента покрытия ликвидностью, который на 1 марта значительно превысил необходимый минимум НБУ. Это солидный запас прочности" , — заявил Шевченко.

Он добавил, что в случае необходимости банки имеют доступ к многочисленным инструментам НБУ для повышения ликвидности.