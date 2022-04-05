Зеленский о гарантиях безопасности: Украине нужны серьезные игроки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для гарантий безопасности Украине нужны серьезные игроки, которые готовы включиться в случае необходимости, сообщает Новое время.

"Пока мы не получили перечень тех гарантий или перечень тех стран, которые готовы 100% включиться - это важный момент. Нам не нужно иметь 40 стран мира, готовых по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам это не нужно. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика" , – сказал он.﻿

По словам президента, нужно, чтобы в первую секунду, пока даже не было пули, а была угроза со стороны РФ, круг этих государств соединился и в течение суток-трех дней заблокировали, "просто под колбу загнали" государство, угрожающее Украине.

Зеленский заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины есть важнейшие элементы.

"Есть актуальные вопросы, вопросы гарантий безопасности и для нас там есть важные элементы, для меня лично. Кто эти люди, которые гарантируют нам безопасность, какую безопасность гарантируют, будет ли это выполняться, насколько возможно, когда один из этих участников - РФ, после Бучи и так далее, возможно ли в это верить в принципе. То есть, насколько это юридически весомо и мощно" , — сказал он.

Глава государства заявил, что есть многие страны, которые хотят присоединиться.

"С Францией, США, Германией, Туречинной, Великобританией, с Польшей начали работу - они очень хотят присоединиться, Италия, Израиль, есть Ирландия, есть много друзей, которые хотят присоединиться" , - сказал он.

По его словам, все эти разные страны готовы гарантировать разное.