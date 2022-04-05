Денисова: с начала войны в Украине погибло 165 детей

С начала вторжения РФ в Украине погибло 165 детей. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 8 часов 5 апреля 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения РФ в Украине погибло 165 детей и пострадало 266 детей", – написала Денисова.

Она также добавила, что фактическое количество погибших и раненых детей установить пока невозможно, так как в населенных пунктах идут активные боевые действия.