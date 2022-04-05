Зеленский объяснил предложение Украины о 15 годах переговоров с РФ по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Киева о 15 годах переговоров с Россией касательно статуса Крыма является договоренностью, что в течение этого периода должно быть найдено дипломатическое решение, сообщает Новое время.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы украинских журналистов.

"Я посмотрел, в какой точке мы находимся в Крыму и какие у нас возможности вернуть Крым недипломатическим путем. Чтобы было понимание, 10−15 лет — это некоторый формат предложений со стороны Украины и столько же процентов, что Россия на это согласится.

Это не о том, чтобы не поднимать эту тему, это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем. Это формат, которым предлагается не решать сейчас, а решить хоть завтра в течение этого периода" , — пояснил он.

Зеленский отметил, что есть аспекты, про которые он сейчас не может говорить.

Украинский президент также назвал решение о переговорах по Крыму неплохим, но подчеркнул, что это по состоянию на "сейчас".

"Что я думаю сейчас, и что я буду думать завтра и что мы делать завтра — это могут быть совершенно разные вещи. Это не значит, что мы не выполняем свои договоренности или обязанности, просто на сегодняшний день, если бы были такие договоренности по Крыму, я бы считал, что это была бы победа Украины абсолютно. Потому что разрешать пакетно все споры или заканчивать войну с РФ пакетно сложно, и я уверен, что маловероятно" , — отметил он.

Зеленский заявил, что сильная позиция — это если дипломатический путь, то его можно решить в течение десяти лет.