Зеленский объяснил предложение Украины о 15 годах переговоров с РФ по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Киева о 15 годах переговоров с Россией касательно статуса Крыма является договоренностью, что в течение этого периода должно быть найдено дипломатическое решение, сообщает Новое время.
Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы украинских журналистов.
"Я посмотрел, в какой точке мы находимся в Крыму и какие у нас возможности вернуть Крым недипломатическим путем. Чтобы было понимание, 10−15 лет — это некоторый формат предложений со стороны Украины и столько же процентов, что Россия на это согласится.
Это не о том, чтобы не поднимать эту тему, это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем. Это формат, которым предлагается не решать сейчас, а решить хоть завтра в течение этого периода", — пояснил он.
Зеленский отметил, что есть аспекты, про которые он сейчас не может говорить.
Украинский президент также назвал решение о переговорах по Крыму неплохим, но подчеркнул, что это по состоянию на "сейчас".
"Что я думаю сейчас, и что я буду думать завтра и что мы делать завтра — это могут быть совершенно разные вещи. Это не значит, что мы не выполняем свои договоренности или обязанности, просто на сегодняшний день, если бы были такие договоренности по Крыму, я бы считал, что это была бы победа Украины абсолютно. Потому что разрешать пакетно все споры или заканчивать войну с РФ пакетно сложно, и я уверен, что маловероятно", — отметил он.
Зеленский заявил, что сильная позиция — это если дипломатический путь, то его можно решить в течение десяти лет.
"Это договоренности, которые через 10 лет или 15 не существуют, если стороны были не в состоянии решить таким путем. Это не просто компромисс, здесь и нет никакого компромисса и что он может появиться с другой стороны. Это запрос на позицию. Да, наша позиция — уходите с нашей территории. Здесь не будет никакого понимания, мы с вами это понимаем, по крайней мере, в том формате, о котором мы говорим. Я считаю, что это очень неплохая позиция сегодня", — резюмировал президент.