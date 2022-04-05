WSJ: ЕС рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из РФ

В ближайшее время в ЕС рассмотрят новый пакет санкций против РФ, включающий и ограничения в отношении российской нефти и угля.﻿ Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal и источники издания в дипломатических кругах ЕС, сообщает УНИАН.

Отмечается, что не все страны готовы поддержать полный запрет российского импорта, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант.

Цель альтернативы – введение дополнительных пошлин на российскую нефть и уголь. Такой шаг хоть и не запретит окончательно импорт из РФ, однако сделает его существенно более дорогим, стимулируя европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из РФ.

Издание сообщает, что после обнародования информации о преступлениях российских военных в Киевской области, ряд европейских стран уже готов поддержать полный запрет, однако другие страны колеблются.

При таком сценарии вариант дополнительных пошлин может стать компромиссным вариантом.