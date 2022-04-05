Кубраков: аэропорт Борисполь потерял из-за войны 3,5 млрд грн

Вследствие военной агрессии России против Украины международному аэропорту Борисполь был нанесен ущерб на 3,5 млрд грн, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Алексей Дубревский, генеральный директор МА ГП Борисполь, все время продолжал свою работу в аэропорту. Все процессы координируются с Вооруженными силами Украины. По предварительным подсчетам, есть потери на 3,5 млрд грн" , — написал Кубраков.

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданских перевозок с 2:45 по киевскому времени 24 февраля 2022 года. С тех пор аэропорт Борисполь приостановил свою работу.

Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине. Он имеет две взлетно-посадочных полосы: одну — длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую — длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На территории аэропорта расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.