Дания высылает 15 российских дипломатов

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство высылает из страны 15 российских дипломатов. Они должны покинуть Данию в течение 14 дней, сообщает РБК-Украина.

"Это исторический шаг, который мы делаем здесь со стороны Дании, но мы также делаем это в соответствии с большим количеством других европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность и безопасность Дании" , - заявил Кофод после заседания комитета по внешней политике.