ОВА: в Рубежном вражеский снаряд попал в цистерну с азотной кислотой

В результате обстрела Рубежного российскими оккупантами произошло попадание в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают не выходить из помещений и закрыть окна и двери.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас нет точной информации о количестве азота в цистерне.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких.

Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

"Подготовьте защитные маски для лица пропитанные содовым раствором" , - ﻿советует Гайдай.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Как оказать первую помощь

при попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут;

нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут; при попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло;

– пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло; при проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.