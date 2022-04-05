ОВА: в Рубежном вражеский снаряд попал в цистерну с азотной кислотой
В результате обстрела Рубежного российскими оккупантами произошло попадание в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают не выходить из помещений и закрыть окна и двери.
Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас нет точной информации о количестве азота в цистерне.
Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких.
Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.
"Подготовьте защитные маски для лица пропитанные содовым раствором", - советует Гайдай.
При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.
Как оказать первую помощь
- при попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут;
- при попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло;
- при проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.
"Следим за направлением ветра! Очень ждем дождя, он поможет!" – написал Гайдай.