Зеленский: через два года после мира РФ может вернуться

Президент Украины Владимир Зеленский не верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения. Он считает, что Москва может вернуться к агрессии спустя два года после такого договора, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.

"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем" , - отметил Зеленский.

По его словам, украинская делегация передавала российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя сама.