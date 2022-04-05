"Укрпошта" потеряла более 500 млн грн доходов за месяц войны

За первый месяц войны с Россией государственная "Укрпошта" потеряла более 500 млн грн доходов. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Новое время.

Отмечается, что основное падение пришлось на письменную корреспонденцию, которая почти прекратилась.

"Падение импорта составило 85%, экспорта 65%, падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Кроме того, упало количество уплаченных коммунальных платежей" , — написал Кубраков.

В то же время министр отметил, что внутренние посылки возрождаются и показывают положительную динамику, как и экспортные отправления.

Кубраков отметил, что граждане начинают возвращаться и уплачивать коммунальные платежи, поддерживая инфраструктурные компании.