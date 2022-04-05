Заленский: Турция готова кораблями вывезти раненых и убитых защитников Мариуполя

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Турция готова вывезти корабли раненых и убитых мариупольских защитников из Бердянска, однако Россия пока не дала на это свое согласие, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский рассказал в интервью украинским журналистам.

"Мы договорились на сегодня с Турцией, мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты. Турция готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно" , - сказал президент.

По его словам, у украинской стороны готова вся инфраструктура, чтобы вывезти людей и тела в Бердянск, но сейчас ждут ответа Путина.

"Я разговаривал с Эрдоганом, Эрдоган разговаривает с ним… Если нам этот шаг удастся, то в ближайшие дни мы увидим результат. Если не удастся – мы точно будем знать, что это лично президент РФ не дает такой возможности" , – сказал Зеленский.

Напомним, в Минобороны Британии считают, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения в Украину, поскольку контроль над ним обеспечит сухопутный коридор в Крым.