Зеленский: ЕС поможет искать преступников, пытавших людей в оккупации

Украина начинает собирать информацию о всех причастных к издевательствам над украинским народом на территориях, временно оккупированных российскими войсками. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ, сообщает Укринформ.

"Отдельно наше дело внутреннее в отношении этих преступников, которые пытали наших людей. Все виды, которые мы видим. Мы начинаем собирать эту информацию. Будем искать всех этих людей", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент проинформировал, что договорился о совместной следственной комиссии с Европейским Союзом. По его словам, прокуроры разных государств совместно с украинскими правоохранителями будут проводить расследование этих преступлений.

Он также сообщил, что будет найдена процедура, как найти и наказать преступников, которые совершали беспредел в Украине.

"Мы найдем процедуру, как найти и наказать тех, кто совершал беспредел в Украине. Найдем мы эту процедуру, будет план действий. Я думаю, что здесь никаких секретов нет. Мы будем это открыто делать, и поэтому нет смысла держать в секрете, каким образом мы будем находить этих преступников", – сказал он, отвечая на вопрос об обнародованных списках совершивших преступления, в частности, в Киевской области.

Зеленский сообщил, что будет создана специальная комиссия, где будет представлен генпрокурор Украины и обязательно присоединится человек из Офиса Президента.

"Ибо очень важно для меня получать информацию, как идет этот процесс... Не хочется, чтобы этот вопрос был решен только через 20 лет. Я думаю, что найденный механизм будет очень действенным", – сказал президент.

При этом президент подчеркнул, что этот процесс не выгодно никому затягивать.

"Ибо, к сожалению, улик преступлений очень много, и они будут еще появляться", – добавил Зеленский.

В этом контексте он упомянул и Мелитополь, и Изюм, и другие города.