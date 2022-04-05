Италия выслала 30 российских дипломатов

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов.﻿ Об этом, ссылаясь на итальянские СМИ, сообщает Европейская правда.

"Генеральный секретарь министерства иностранных дел посол Этторе Секи сегодня утром вызвал посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова, чтобы сообщить ему о решении правительства Италии выслать 30 российских дипломатов, состоящих на службе в посольстве как "personae non gratae" , – сказал Ди Майо.

Он объяснил, что эта мера связана с вторжением России в Украину.

"Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и евроатлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей вследствие неоправданной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации" , – пояснил он.

Аналогичные решения на прошлой неделе принял целый ряд стран Центральной Европы.