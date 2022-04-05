ГУР: РФ возвращает в Украину военных, совершавших зверства в Буче

Российских военных, которые совершали зверства в Буче, хотят снова вернуть в Украину. Их могут отправить в одну из самых "горячих" точек - харьковское направление. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Речь идет о 64-й мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии РФ. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород.

"После только двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно – харьковское направление). Обычно российские подразделения покидающие зону боевых действий получают гораздо больше времени на восстановление и отдых" , - говорится в сообщении.

Подобный график указывает на то, что на 64-й бригаду ожидают "специальные задания".

"Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.

Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах" , - сообщает разведка.

По данным ГУР, личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Впрочем, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях, рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.