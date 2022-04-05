Нацгвардия: под Харьковом оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы

В Харьковской области во время боев за Малую Рогань оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы, сообщает Укринформ.

Об этом идет речь в сообщении Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

"Российские оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы во время боев за Малую Рогань, что под Харьковом. Об этом свидетельствуют не только украинские военнослужащие, выжженная земля и разрушенные здания, но и захваченная техника противника. Эти доказательства чрезвычайно важны для будущего международного трибунала над страной-агрессором Российской Федерацией" , - говорится в сообщении.

Гвардейцы обнаружили термобарические и фосфорные снаряды под реактивную установку "ТОС-1А "Солнцепёк". Из-за невыборочного характера действия этих видов вооружения их запрещено применять вблизи населенных пунктов.

По свидетельству военных медиков, им пришлось эвакуировать бойцов, получивших ранения из-за использования российскими оккупантами таких боеприпасов: у них были ожоги, часть пострадала от последствий попадания паров белого фосфора в дыхательные пути. Запрещенными боеприпасами россияне ударили также по молокозаводу, расположенному неподалеку от Малой Рогани.