Bloomberg: мировые экспортеры не компенсирует украинские поставки зерна

Российская война против Украины повлекла за собой падение украинского экспорта на рынке зерна, однако даже переустройство поставок из других стран не сможет компенсировать потери поставок из Украины, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Украина производит существенную долю мирового продовольствия: около 27% семян подсолнечника, 5% ячменя, по 3% пшеницы и рапсовых семян, 2% кукурузы.

Но страна не может поставить на мировой рынок, который оценивается в 120 млрд долларов, рекордные осенние урожаи из-за войны против России. Экспорт зерна ограничен до 500 тысяч тонн в месяц, по сравнению с 5 миллионами тонн до войны. Это, по данным Минагрополитики, потери в 1,5 миллиарда долларов.

Урожаи из России, крупнейшего экспортера пшеницы, хоть и поступают, но оставляют вопросы доставки и оплаты будущих грузов. Тем более что Москва хочет оплаты в рублях.

Так что мировые логистические цепи меняются. Например, Индия, исторически хранившая свои огромные урожаи пшеницы для внутреннего потребления, выходит на экспортный рынок и продает рекордные объемы в Азию.

Бразильский экспорт пшеницы за первые три месяца значительно превысил экспорт за прошлый год. Американские грузы кукурузы направляются в Испанию впервые за четыре года. Египет же рассматривает возможность обмена своих удобрений на румынское зерно и ведет переговоры о пшенице с Аргентиной. Свои продажи уже нарастили Австралии, которая является существенным экспортером пшеницы.

Импортеры в это время отменяют ограничения, чтобы получить зерно из других источников. Испания, второй крупнейший покупатель украинской кукурузы, смягчила правила пестицидов, чтобы разрешить импорт из Аргентины и Бразилии.

Импортеры Северной Африки и Ближнего Востока особенно зависят от украинских и российских поставок и пытаются искать альтернативы.

По оценкам Международного зернового совета, мировая торговля зерном, без учета риса, может сократиться на 12 миллионов тонн этого сезона, что является наибольшим показателем не менее десяти лет.