ГПСУ: в порту Мариуполя оккупанты обстреляли иностранное гражданское судно

В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими военными гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, сообщает﻿ Госпогранслужба.

"Ночью, во время очередного обстрела с моря Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов" , - говорится в сообщении.

Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение:

"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

Раненому уже оказали помощь, а экипаж был эвакуирован в безопасное место.