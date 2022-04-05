ОВА: между Черниговом и Киевом восстановили транспортное сообщение

Между Черниговом и Киевом восстановили полноценное транспортное сообщение. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Новый коридор был открыт совместными усилиями военнослужащих ОК "Север" и должностным лицам Черниговской облгосадминистрации. Движение по дороге регулируют военнослужащие.

"Наряду с выполнением мер по разминированию местности, очистке местности от опасных предметов, также мы проводим мероприятия по восстановлению сообщения" , – отметил командующий войсками ОК "Север" Виктор Николюк.

Дорогой уже пользуются волонтеры и местные жители, также начали безопасно доставлять гуманитарные грузы.

Отмечается, что власть города и военные уже работают над новыми маршрутами в Чернигов.