Швеция высылает трех российских дипломатов
Швеция высылает трех российских дипломатов, потому что они ведут незаконную разведывательную деятельность. Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, сообщает Новое время.
По ее словам, совершенно очевидно, что эти дипломаты не соблюдают Венскую конвенцию.
"Они ведут незаконную разведывательную деятельность в Швеции", — цитируют шведские СМИ ее слова.
Глава ведомства заявила, что не исключает высылки других дипломатов в будущем.
Ранее Дания объявила о высылке 15 дипломатов, а Италия — 30 дипломатов.