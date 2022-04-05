Швеция высылает трех российских дипломатов, потому что они ведут незаконную разведывательную деятельность. ﻿Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, сообщает Новое время.

По ее словам, совершенно очевидно, что эти дипломаты не соблюдают Венскую конвенцию.

"Они ведут незаконную разведывательную деятельность в Швеции" , — цитируют шведские СМИ ее слова.

Глава ведомства заявила, что не исключает высылки других дипломатов в будущем.

Ранее Дания объявила о высылке 15 дипломатов, а Италия — 30 дипломатов.