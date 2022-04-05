Еврокомиссия подтвердила визит фон дер Ляйен и Борреля в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на этой неделе прибудут в Киев.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь фон дер Ляйен в Twitter.

"Президент Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе поедут в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским накануне акции #StandUpForUkraine в субботу в Варшаве" , - написал он.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF будет работать этот week to Kyiv do meet President @ZelenskyyUa prior na pledging událost #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw. - Eric Mamer (@MamerEric) 5 апреля 2022

Ранее об этом сообщал словенский премьер Янез Янша.