Чаус: на восстановление Черниговcкой области уйдет не месяц и не два

Масштаб разрушений в Черниговской области довольно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".﻿ Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает УНИАН.

"Вчера восстановили мы и запустили этот маршрут (сообщение между Черниговом и Киевом – ред.)... Мы сделаем еще несколько альтернативных маршрутов, ведь очень большой трафик, и Чернигов и села вокруг нуждаются в гуманитарной помощи" , - отметил он.

Чаус рассказал, что на сегодня люди могут свободно выезжать.

"Более того, мы пока не устанавливали ограничения на въезд, но я уже обращался к жителям Черниговской области и Чернигова отдельно – не спешите возвращаться, ведь Чернигов ресурсно ограничен: посеченные электрокабели, отсутствует электроснабжение. Сейчас еще не надо возвращаться домой, давайте немного мы наведем порядок в городе и городах рядом, и потом будем возвращаться" , – сказал председатель ОВА.

По его словам, масштаб разрушений в Черниговской области довольно большой. В основном, это жилые дома.

"Но не забываем, что еще есть инфраструктура, коммуникации, сети. И вот сейчас будем проводить обследование, и потом можно будет определяться с каким-то временем. Но это долгое время, мы понимаем, что это не месяц и не два, чтобы восстановить все, что было разрушено врагом" , – рассказал Чаус.

Он добавил, что сейчас самые опасные участки в области – это те, где стояли оккупанты и после себя все заминировали.

Глава ОВА сообщил, что сейчас инженеры проводят разминирование дорог и сообщений как возле Чернигова, так и в других городах области.

"Очень многие населенные пункты разрушены. В основном, это населенные пункты близ Чернигова, там, где враг жил в наших домах, а наши люди были в подвалах, которых пытали, убивали" , – сказал он.

Чаус подчеркнул, что в населенных пунктах Нежинского и Прилуцкого районов сейчас ситуация критическая.