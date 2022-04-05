Песков назвал условие встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов Украины и России возможна, но после согласования документа с позициями сторон, сообщает Украинская правда.
"Для нас ничего не изменилось – мы не отвергаем возможность, но только после согласования документа", - цитирует российское госиздание "РИА Новости" слова Пескова.
Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.