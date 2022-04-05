Синегубов: жителей Харьковщины депортируют в РФ через "фильтрационные коридоры"

Российские оккупанты принудительно вывозят в Россию жителей Харьковской области. Для этого враг использует некие "фильтрационные коридоры". Об этом, со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телеканала "Рада", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Эта их тактика известна. Не впервые они ее применяют: они берут город в блокаду, доводят до критической ситуации по всем направлениям и после того предлагают условный коридор, чтобы якобы спасти людей, переправить в Россию" , – сказал Синегубов.

Он отметил, что у людей, по сути, нет выбора, но у ОВА есть информация, что жителей области заставляют выезжать в страну-агрессора.