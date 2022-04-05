ПриватБанк закрывает программу Бонус+

ПриватБанк с 1 мая закрывает свою бонусную программу Бонус+, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что до конца месяца можно перевести накопленные деньги со счета Бонус+ на нужды ВСУ в Приват24: Добро - Поддержка ВСУ. Также накопленные бонусы можно использовать в сети магазинов-партнеров Бонус+.

Уже с 1 мая программа не будет работать, а все неиспользованные деньги на бонусных счетах будут перечислены для нужд украинской армии и восстановления Украины. В общей сложности это 600 млн грн.