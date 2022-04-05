На Херсонщине освободили из плена сельского главу Бурака

Накануне российские оккупанты похитили Михаила Бурака - Бехтерского сельского голову с Херсонщины. Сегодня его уже освободили из плена, но теперь он находится с многочисленными травмами в больнице, сообщает УНИАН.

Как информирует Ассоциация городов Украины, с начала полномасштабной войны России в Украине чиновник поддерживал правопорядок и предотвращал мародерству.

"Он не изменял своей патриотической позиции. За что оккупанты и отомстили Михаилу Ивановичу" , – говорят в Ассоциации городов.

Бурака отпустили. Очевидно, что его били, ведь в больнице он лежит с травмами.

Отмечается, что Бурак активно обеспечивал общину продовольствием и помогал фермерам в организации посевной кампании.