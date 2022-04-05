Глава МИД Казахстана заявил, что страна не признает "ЛДНР"

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает так называемые «ДНР» и «ЛНР», сообщает Новое время.

"Мы на данный момент не признаем ни «Луганскую народную республику», ни «Донецкую [народную] республику" , — цитируют его слова местные СМИ.

В феврале сообщалось, что Казахстан отклонил просьбу России отправить свои армию для поддержки российских войск, вторгнувшихся в Украину