Глава МИД Казахстана заявил, что страна не признает "ЛДНР"
Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает так называемые «ДНР» и «ЛНР», сообщает Новое время.
"Мы на данный момент не признаем ни «Луганскую народную республику», ни «Донецкую [народную] республику", — цитируют его слова местные СМИ.
В феврале сообщалось, что Казахстан отклонил просьбу России отправить свои армию для поддержки российских войск, вторгнувшихся в Украину