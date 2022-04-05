СБУ: РФ в Мариуполе готовит провокацию против Украины
Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину. Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. Об этом идет речь в заявлении СБУ, сообщает Укринформ.
"В частности, в информационное поле активно "вбрасывают" ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя", - говорится в в Телеграме.
По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит". Это откровенный бред.
"На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", - сообщили в СБУ.
Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия «асвабадителей» наглядно показала, что на самом деле представляет собой «руZZкий мир» – убитые дети со связанными руками, изнасилованные женщины, покалеченные тела мужчин... Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах.
Итак, главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней, отметили в СБУ.