СБУ: РФ в Мариуполе готовит провокацию против Украины

Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину. Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу.﻿ Об этом идет речь в заявлении СБУ, сообщает Укринформ.

"В частности, в информационное поле активно "вбрасывают" ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя" , - говорится в в Телеграме.

По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит". Это откровенный бред.

"На самом деле, именно российские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах" , - сообщили в СБУ.

Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия «асвабадителей» наглядно показала, что на самом деле представляет собой «руZZкий мир» – убитые дети со связанными руками, изнасилованные женщины, покалеченные тела мужчин... Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах.

Итак, главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней, отметили в СБУ.