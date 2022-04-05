ОВА: на Полтавщине сбито две вражеские ракеты
На севере Полтавской области украинская армия сбила две вражеские ракеты, обломки которой повредили линии электропередач. Об этом заявил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, сообщает Укринформ.
"На севере Полтавской области наша армия сбила две вражеские ракеты. Обломками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично", - написал Лунин в Телеграм.
Он отметил, что ремонтные бригады уже выехали на место происшествия, до конца дня электроснабжение планируют восстановить.