ОВА: на Полтавщине сбито две вражеские ракеты

На севере Полтавской области украинская армия сбила две вражеские ракеты, обломки которой повредили линии электропередач.﻿ Об этом заявил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, сообщает Укринформ.

"На севере Полтавской области наша армия сбила две вражеские ракеты. Обломками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично" , - написал Лунин в Телеграм.

Он отметил, что ремонтные бригады уже выехали на место происшествия, до конца дня электроснабжение планируют восстановить.