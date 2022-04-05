Евросоюз объявил пятый пакет санкций против РФ

Евросоюз сообщил о пятом пакете санкций против РФ, в который вошло угольное эмбарго против агрессора и запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что после обнародования информации о зверствах россиян в Буче, блок должен усилить санкции против РФ в виде пятого пакета ограничительных мер.

Несмотря на все призывы, ЕС так и не смог отключить большую часть российских банков от SWIFT и ввести нефтегазовое эмбарго против страны-агрессора.

Пятый пакет состоит из шести частей. Во-первых, ЕС запрещает импорт российского угля, который обойдется России в 4 млрд евро ежегодно. Также блок вводит запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ банк. Итого они составляют 23% российского рынка.

Далее, ЕС вводит запрет российским судам и операторам заходить в порты стран блока. Но здесь есть большой перечень исключений – агропродукция и пищевые товары, гуманитарные и энергетические грузы. Страны блока также запрещают работу российских и белорусских транспортных операторов, что, по словам фон дер Ляйен, лишит российскую промышленность ключевых товаров.

Четвертым пунктом страны расширяют запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно. В список попали такие элементы как квантовые компьютеры, высокотехнологичные полупроводники, транспортные составляющие и т.д.

Пятым пунктом Евросоюз отказывается от импорта из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя. Это обойдется агрессору еще в 5,5 млрд евро.

Последняя часть санкционного пакета запрещает российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и лишает российские государственные учреждения финансовой поддержки со стороны ЕС.

Глава Европейской Комиссии отметила, что блок также введет дополнительные индивидуальные санкции против РФ.

Хотя ЕС так и не смог полностью отрезать Россию от основного источника прибыли, энергоносителей, блок обсуждает дополнительные санкции на нефтяной импорт из РФ, заявила глава ЕК.