Мэр Херсона: оккупантам слили данные активистов и военных

Российским военным "слили" всю информацию про активистов и военных в Херсоне. Оккупанты врываются в дома и грабят их.﻿ Об этом рассказал мэр временно оккупированного россиянами Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Украинской правде", сообщает УНИАН.

"Информация условно от родословной жены до прозвища любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют" , - рассказал городской глава.

При этом он указал, что военные РФ ходят по домам активистов и военных и просто грабят.