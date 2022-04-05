Мэр Херсона: оккупантам слили данные активистов и военных
Российским военным "слили" всю информацию про активистов и военных в Херсоне. Оккупанты врываются в дома и грабят их. Об этом рассказал мэр временно оккупированного россиянами Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Украинской правде", сообщает УНИАН.
"Информация условно от родословной жены до прозвища любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", - рассказал городской глава.
При этом он указал, что военные РФ ходят по домам активистов и военных и просто грабят.
"Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" по АТОшникам. Они знают обо всех от начала до конца. И поэтому я не могу понять, как именно уничтожались базы данных при уходе из города СБУ и полиции. То есть можно показательно сжигать личные дела, но оставить в своей серверной диски", - подытожил Колыхаев.