По итогам марта нефтегазовые доходы бюджета РФ составили на 302 млрд руб. ($3,61 млрд по заниженному официальному курсу) меньше, чем прогнозировало правительство страны-агрессора, сообщает Новое время.

Как заявили в минфине РФ, недополучение доходов вызвано «отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня», а также более низкими налоговыми поступлениями и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье.

Изначально в РФ прогнозировали на март объем дополнительных нефтегазовых доходов в размере 790 млрд руб. ($9,5 млрд).

По итогам февраля недополучение нефтегазовых доходов составило 216,4 млрд руб. ($2,58 млрд).

В то же время правительство страны-агрессора прогнозирует, что в апреле дополнительные нефтегазовые доходы составят 798,4 млрд руб. ($9,5 млрд) и это будет связано «с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем».

В минфине РФ также подчеркнули, что покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет.